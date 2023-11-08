Новое оборудование для юных натуралистов Владимира позволяет применять инновационные технологии. Например, датчики и программное обеспечение дают маленьким ученым возможность проводить

Новое оборудование для юных натуралистов Владимира позволяет применять инновационные технологии. Например, датчики и программное обеспечение дают маленьким ученым возможность проводить научные эксперименты, делать пробы воды, почвы и воздуха. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Владимира. Особенность лаборатории – автономность и отсутствие необходимости тратить деньги на реагенты. Это значит, что даже в полевых условиях и без