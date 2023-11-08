В Собинском районе произошла смертельная авария. Погибла 53-летняя пассажирка авто, которая не пристегнулась ремнем безопасности. ДТП случилось 7 ноября на 18 километре дороги Колокша –

В Собинском районе произошла смертельная авария. Погибла 53-летняя пассажирка авто, которая не пристегнулась ремнем безопасности. ДТП случилось 7 ноября на 18 километре дороги Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики. За рулем был 53-летний водитель. По версии дорожных полицейских, он не справился с управлением и опрокинул автомобиль. Олег Лапшин, зам. начальника отдела ГИБДД области