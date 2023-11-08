Шум, крики и нецензурная лексика. На этих кадрах подростки ломают дизайнерскую скамью в Муроме. Лавочка-лежак с деревянным навесом была установлена в парке 50-летия Советской власти. Инцидент

Шум, крики и нецензурная лексика. На этих кадрах подростки ломают дизайнерскую скамью в Муроме. Лавочка-лежак с деревянным навесом была установлена в парке 50-летия Советской власти. Инцидент произошел 4 ноября в День народного единства. В тот вечер там развлекалась компания подростков. Пока одни крушили лавочку, другие снимали это на телефон. Видео с актом вандализма моментально разлетелось