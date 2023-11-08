Известный в России и за рубежом артист дал интервью о своей жизни. Кроме того, он высказался о звездах, уехавших из РФ в свете февральских событий.

Известный в России и за рубежом артист дал интервью о своей жизни. Кроме того, он высказался о звездах, уехавших из РФ в свете февральских событий.Некоторые знаменитые личности из мира кино, театра, музыки, телеведения и шоу-бизнеса уехали из России с громкими заявлениями, без опаски высказав свое личное мнение. Другие – ушли "под шумок", надеясь, что когда-нибудь они смогут вернуться. Покинувших звезд в России прозвали "сбежавшими", поскольку они улетели из страны в свете февральских событий минувшего года. Среди них Алла Пугачева, Семен Слепаков*, Дмитрий Назаров и другие.Напомним, что 2 ноября Алла Пугачева вернулась в Россию, оставив мужа-иноагента Максима Галкина* на Кипре. Как выяснилось, здесь она была "по делам". Цель ее приезда – составить новое завещание и помочь Галкину* снять статус иноагента. В то время как многие поклонники надеялись, что Примадонна искренне соскучилась по России и решила вернуться на родину.В спешке покинув Россию Алла Пугачева в очередной раз вызвала обсуждение общественности. Встретившись со своим мужем-иноагентом в Латвии она сразу же поделилась локацией в запрещенной сети.Вернувшийся из Сен-Тропе известный актер Стив Форман объявил : "Они (звезды – Прим. ред.) вернутся! Не смогут долго без березок. Заскучают". Некоторые знаменитости остаются рады пребыванию за границей, а кто-то хочет вернуться, осознав, что их жизнь здесь — на родине. Причины разные: деньги, менталитет, свобода.* признаны иноагентами по решению Минюста РФ