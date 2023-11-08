Веселый Фунтик из владимирского приюта станет лучшим компаньоном для вашей семьи И наша рубрика...

Веселый Фунтик из владимирского приюта станет лучшим компаньоном для вашей семьиИ наша рубрика "Хочу домой!". О питомцах из приютов, которые мечтают обрести свой постоянный дом и любящую семью.Телефон волонтёра Лидии: 8 904-598-87-27За октябрь повезло семи подопечным - в добрые руки забрали двух щенят, котят, и трёх собак - Бусинку, Ванильку и Берту. Но в приюте ещё остаётся много четвероногих друзей, которым тоже не терпится наконец попасть домой. Среди них один из дружелюбных постояльцев - Фунтик, лучший компаньон для вас и вашей семьи. Помимо прекрасных внешних данных, Фунтик смелый, весёлый, активный и очень нежный пёс. Одинаково любит как спокойные посиделки в кругу семьи, так и активные прогулки в парке. Познакомиться с очаровательным Фунтиком можно в приюте "Валента". Номер ответственного волонтёра на экране.Кроме того, приют очень просит любителей хвостиков помочь собрать деньги на электричество, чтобы постояльцы смогли пережить зиму во временном убежище. Сумма немалая - 600 тысяч рублей, но волонтёры надеются и верят, что собрать её всё же получится.Информация в сообществе "Валента" ВКонтакте.