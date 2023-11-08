Во Владимире продолжаются обсуждения возможного места размещения стелы «Владимир – город трудовой доблести». В администрации города провели еще одну встречу по этому поводу. На ней

Во Владимире продолжаются обсуждения возможного места размещения стелы «Владимир – город трудовой доблести». В администрации города провели еще одну встречу по этому поводу. На ней присутствовали председатель горсовета Николай Толбухин и замглавы города Сергей Сысуев, а также урбанисты и представители общественных организаций. Напомним, в сентябре Владимир Путин официально присвоил Владимиру почетное звание “Город трудовой доблести”.