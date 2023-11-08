Владимирский скульптор Михаил Блинов стал лауреатом премии ЦФО в области литературы и...

Владимирский скульптор Михаил Блинов стал лауреатом премии ЦФО в области литературы и искусства.Михаилу Блинову-36 лет. Окончил факультет искусств и художественного образования ВлГУ. С 2019 года скульптор- член Владимирского отделения Союза художников России. Молодой автор известен своими работами, выполненными из стали. Он участник всероссийских и областных выставок. Скульптуры Михаила Блинова украшают улицы российских городов, в том числе и Владимира. Бронзового мальчика в центре города знают все владимирцы. Еще одна скульптура Земского доктора стоит рядом с медицинским учреждением в Добром. В начале ноября в Коврове появилась скульптурная композиция Михаила Блинова " Ковровские оружейники". Она посвящена легендам оружейного дела нашей страны. Награждение лауреатов премии состоится в конце ноября в Москве на ВДНХ.Михаил Блинов, скульптор, член Владимирского отделения Союза художников России:- Я получил письмо из Министерства культуры. Это премия ЦФО за серию работ "Искусство стали", потому что очень много выставок у меня было, именно моих творческих работ, которые делались именно из металла.