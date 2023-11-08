«Владимирский химический завод» отчитался о размере прибыли за 9 месяцев

Как сообщается в федеральном издании «Бизнес журнал», «Владимирский химический завод» предоставил отчёт по РБСУ за 9 месяцев - она составляет 2,85 млрд рублей, что больше на 8 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль тоже выросла на 4 процента и составляет 193 млн рублей.Напомним, что главное промышленное предприятие в области «Владимирский химический завод» является одним из крупнейших в России по производству пластических масс, за что был награждён Орденом Трудового Красного Знамени.