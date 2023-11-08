Молодой человек встретился со своей знакомой во Владимире, когда девушка собиралась уйти, он пригрозил ей ножом и не позволил покинуть машину. Злоумышленник связал потерпевшую, а затем

Молодой человек встретился со своей знакомой во Владимире, когда девушка собиралась уйти, он пригрозил ей ножом и не позволил покинуть машину. Злоумышленник связал потерпевшую, а затем вывез ее в безлюдное место в Гусь-Хрустальном районе. Там, как сообщили в Следкоме, он удерживал ее некоторое время. Похищенную девушку стали искать родственники, они обратились в полицию. Каким-то образом