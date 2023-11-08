Специалисты занимаются уборкой города без выходных

Как сообщает пресс-служба администрации Владимира, коммунальные службы занимаются уборкой города круглосуточно и без выходных.За последние сутки к работе было привлечено более 26 единиц спецтехники и 60 рабочих ручной уборки. Кроме того, сформирован запас противогололёдных материалов: 38,4 тысяч тонн песко-соляной смеси и 60 тонн «Бионорда». Они используются для обработки дорог и пешеходных зон.На данный момент, работники службы очищают общественные пространства от мусора, реставрируют лавочки и урны на остановочных пунктах, промывают городские дороги, а также заменяются повреждённые дорожные знаки.