Во Владимире молодой человек, угрожая ножом, связал и похитил девушку. По предварительным данным,...

Во Владимире молодой человек, угрожая ножом, связал и похитил девушку.По предварительным данным, 23-летний мужчина, когда девушка после встречи с ним намеревалась уйти, угрожая ножом, не позволил ей покинуть автомобиль. А затем связал ее и вывез в безлюдное место в Гусь-Хрустальном районе. Но, когда узнал, что потерпевшую ищут родственники и уже обратились в правоохранительные органы, ее отпустил, сообщает пресс-служба СУ СК по Владимирской области.Он заключен под стражу, идут допросы, назначены судебные экспертизы.Фото: https://www.pxfuel.com/en