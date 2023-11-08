Во Владимире полицейские задержали очередного «курьера» телефонных аферистов
Накануне сотрудники...
Во Владимире полицейские задержали очередного «курьера» телефонных аферистов
Накануне сотрудники уголовного розыска задержали очередного «курьера» телефонных аферистов. Житель Владимира, который хотел легко и быстро подзаработать, стал пособником, кто лишает пожилых людей пенсий и всех сбережений.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области, в октябре дистанционные мошенники по схеме «Ваш родственник попал в ДТП» похитили у 83-летней жительницы города Петушки полмиллиона рублей. Когда бабушка поняла, что стала жертвой мошенников, она обратилась в полицию.
"Взволнованная пенсионерка рассказала уже знакомую полицейским историю: по телефону «следователь» сообщил ей о том, что ее внучка стала виновницей дорожно-транспортного происшествия и, чтобы избежать уголовной ответственности, предложил передать денежные средства. Далее к разговору присоединилась якобы та самая внучка, которая слезно просила помочь деньгами. Испугавшись за нее, пожилая женщина выполнила требование аферистов. Прибывшему курьеру она передала завернутые в простыню и полотенце все свои накопления – 500 000 рублей", рассказали в ведомстве.
Потерпевшая оперативно обратилась в полицию в день совершения преступления, что позволило полицейским быстро установить личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 21-летний молодой человек, которого задержали на территории города Владимира. Он признал свою вину и сообщил, что выполнял в преступной схеме мошенничества роль курьера. Похищенные у бабушки деньги, с учетом оставленного себе процента, перевел на указанные куратором счета.
Таким образом фигурант рассчитывал подзаработать.
В настоящее время в отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по статье: «Мошенничество» (ч. 3 ст. 159 УК РФ).
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Фото: freepik.com