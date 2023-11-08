Во Владимире полицейские задержали очередного «курьера» телефонных аферистов Накануне сотрудники...

Во Владимире полицейские задержали очередного «курьера» телефонных аферистовНакануне сотрудники уголовного розыска задержали очередного «курьера» телефонных аферистов. Житель Владимира, который хотел легко и быстро подзаработать, стал пособником, кто лишает пожилых людей пенсий и всех сбережений.Как сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области, в октябре дистанционные мошенники по схеме «Ваш родственник попал в ДТП» похитили у 83-летней жительницы города Петушки полмиллиона рублей. Когда бабушка поняла, что стала жертвой мошенников, она обратилась в полицию."Взволнованная пенсионерка рассказала уже знакомую полицейским историю: по телефону «следователь» сообщил ей о том, что ее внучка стала виновницей дорожно-транспортного происшествия и, чтобы избежать уголовной ответственности, предложил передать денежные средства. Далее к разговору присоединилась якобы та самая внучка, которая слезно просила помочь деньгами. Испугавшись за нее, пожилая женщина выполнила требование аферистов. Прибывшему курьеру она передала завернутые в простыню и полотенце все свои накопления – 500 000 рублей", рассказали в ведомстве.Потерпевшая оперативно обратилась в полицию в день совершения преступления, что позволило полицейским быстро установить личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 21-летний молодой человек, которого задержали на территории города Владимира. Он признал свою вину и сообщил, что выполнял в преступной схеме мошенничества роль курьера. Похищенные у бабушки деньги, с учетом оставленного себе процента, перевел на указанные куратором счета.Таким образом фигурант рассчитывал подзаработать.В настоящее время в отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по статье: «Мошенничество» (ч. 3 ст. 159 УК РФ).Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Фото: freepik.com