Во Владимире суд рассмотрит дело обманутых на 86 миллионов рублей дольщиков. Застройщик обвиняется...

Во Владимире суд рассмотрит дело обманутых на 86 миллионов рублей дольщиков.Застройщик обвиняется по статье "Привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, совершенное в особо крупном размере", сообщила пресс-служба облпрокуратуры. Уголовное дело возбуждено по результатам прокурорской проверки, уточники в надзорном ведомстве.Установлено, что в декабре 2018 года, организация, в которой обвиняемый являлся генеральным директором, возводит два многоквартирных жилых дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения на улице Лакина областного центра. Фигурант с 9 октября 2020 года по 12 мая 2023 года без заключения в установленном законом порядке договоров долевого участия и без открытия эскроу-счетов получил от граждан для строительства указанных домов более 89 млн рублей.Обвинение считает, что умышленными действиями он нарушил права и законные интересы участников долевого строительства. Поскольку лишил их, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения застройщиком своих обязательств, установленных законом государственных гарантий по возмещению понесенных ими затрат.До сих пор обвиняемый свои обязательства не выполнил, объекты строительства не сдал и не ввел в эксплуатацию, подчеркивает прокуратура.Уголовное дело направлено в Октябрьский райсуд.Окончание строительства - на контроле прокуратуры.Фото: https://www.pxfuel.com