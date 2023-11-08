Об этом сообщил Дмитрий Панкратов, директор «Комбината социального питания», на совещании в мэрии. Там обсудили качество еды в школьных столовых. Напомним, в начале октября от родителей

Об этом сообщил Дмитрий Панкратов, директор «Комбината социального питания», на совещании в мэрии. Там обсудили качество еды в школьных столовых. Напомним, в начале октября от родителей стали поступать жалобы на невкусную еду, которой кормят их детей в школах. Кроме того жители отметили, что блюда часто подаются остывшими, что вызывает еще меньше желания их съесть. На