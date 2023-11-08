Это связано с проведением ремонтных работ

В ноябре во Владимирской области не будут работать телерадиоканалы первого и втopoгo мyльтиплекcoв цифрoвого эфиpного тeлевидения. В правительстве региона предупредили о проведении плановых ремонтных работ.Отключение планируется с 10.00 до 16.00 по графику, с которым можно ознакомиться ниже:13 ноября – в деревне Гридино Ковровского района (зона охвата – Ковров и Ковровский район);16 ноября – в деревне Скрипино Меленковского района (зона охвата – Гусь-Хрустальный, Меленковский и Селивановский районы);20 ноября – в посёлке Великодворский Гусь-Хрустального района (зона охвата – Гусь-Хрустальный район);22 ноября – в Гусь-Хрустальном (зона охвата – Гусь-Хрустальный – город и район);23 ноября – в Гороховце (зона охвата – Гороховецкий район);27 ноября – в посёлке Мезиновский Гусь-Хрустального района (зона охвата – Гусь-Хрустальный район).