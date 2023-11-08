Во Владимирской области пьянка закончилась убийством.
Судогодским райсудом установлено, что во...
Во Владимирской области пьянка закончилась убийством.
Судогодским райсудом установлено, что во время распития алкогольных напитков между подсудимым и потерпевшим произошел конфликт.
Подсудимый в состоянии алкогольного опьянения с силой нанес не менее 1 удара клинком ножа в грудь потерпевшему. От полученных ударов потерпевший скончался на месте происшествия, сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области.
Учитывая признание вины, раскаяние в содеянном, принесение публичных извинений, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, виновный получил 6 лет строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу.
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