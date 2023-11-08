Во Владимирской области пьянка закончилась убийством. Судогодским райсудом установлено, что во...

Во Владимирской области пьянка закончилась убийством.Судогодским райсудом установлено, что во время распития алкогольных напитков между подсудимым и потерпевшим произошел конфликт.Подсудимый в состоянии алкогольного опьянения с силой нанес не менее 1 удара клинком ножа в грудь потерпевшему. От полученных ударов потерпевший скончался на месте происшествия, сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области.Учитывая признание вины, раскаяние в содеянном, принесение публичных извинений, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, виновный получил 6 лет строгого режима.Приговор не вступил в законную силу.Фото: https://www.pxfuel.com