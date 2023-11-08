Во Владимирской области торговали медом несуществующего производителя. государственного...

Во Владимирской области торговали медом несуществующего производителя.государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям (далее – Управление) на регулярной основе проводится мониторинг оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов в ФГИС «Меркурий».В адрес Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям поступила информация о том, что в одном из магазинов Юрьев-Польского района продают мед без документов.В ходе выездного обследования было установлено, что магазин торгует медом с маркировкой «С домашней пасеки – разнотравье». Однако, проведенный анализ в ФГИС ВетИС показал, что хозяйствующий субъект в данной системе и его компонентах не зарегистрирован сообщила пресс-служба Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям.В адрес хозяйствующего субъекта направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, находящихся на контроле Управления.Фото: https://www.pxfuel.com