В отношении жителя Вязниковского района возбуждено уголовное дело.

В отношении жителя Вязниковского района возбуждено уголовное дело. Гражданина обвиняют в поджоге квартиры в Гороховце. Об этом сообщила прокуратуры Владимирской области.Пожар случился вечером 31 октября 2023 года на улице Горького. Прибывшим на место происшествия спасателям пришлось эвакуировать 40 человек, в том числе 8 несовершеннолетних. К счастью, огнеборцам удалось оперативно потушить возгорание.Любопытные подробности о пожаре всплыли, когда на приём к гороховецкому прокурору пришла женщина и предоставила «информацию о возможной причастности её знакомого к произошедшему пожару».Организованная доследственная проверка подтвердила эти сведения, было заведено уголовное дело. Подозреваемого нашли, с ним ведётся работа. В ведомстве отмечают, что за поджог фигуранту грозит до 5 лет заключения.