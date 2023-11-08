Разбогатевший на патриотизме певец не привык выставлять на всеобщее обозрение факты о личной жизни. Тем не менее поклонники знают, что супруга SHAMAN хорошо постаралась.
Разбогатевший на патриотизме певец не привык выставлять на всеобщее обозрение факты о личной жизни. Тем не менее поклонники знают, что супруга SHAMAN хорошо постаралась.
На днях в Москве состоялось выступление ансамбля
"Альтус" в составе детского сводного "Хора Первых", где они
спели хит "Я русский" вместе с российским певцом. Это событие стало
новым рекордом для России. Автор песни SHAMAN поделился роликом в своем телеграм-канале и похвастался талантливыми ребятами из разных регионов России.
Информационное
агентство сообщает, что группа
"Альтус" из Сургута также участвовала в финале конкурса "Битва
Хоров", где она заслуженно получила диплом лауреата второй степени в
категории "Эстрадный хор". Они выразили благодарность за ценный опыт
и признание, которое стимулирует их к достижению новых высот.
SHAMAN (Ярослав Дронов – Прим. ред.) в свою очередь неоднократно
говорил, что именно поддержка жены придает ему силы идти к славе. Так что его
авторитет, возможность делиться опытом и представлять молодое поколение, от
которого зависит будущее народа – ее заслуга тоже.
Портал
пишет, что скоро столица будет принимать гостей на фестивале "Легенды Ретро FM". Там выступят Gazebo,
Маша Распутина, Владимир Пресняков, группы "Дюна" и "Plazma". Вездесущий SHAMAN появится на музыкальном мероприятии в качестве приглашенного гостя — споет хиты из репертуара и представит особенный материал в честь своей матери.