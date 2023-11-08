Разбогатевший на патриотизме певец не привык выставлять на всеобщее обозрение факты о личной жизни. Тем не менее поклонники знают, что супруга SHAMAN хорошо постаралась.

Разбогатевший на патриотизме певец не привык выставлять на всеобщее обозрение факты о личной жизни. Тем не менее поклонники знают, что супруга SHAMAN хорошо постаралась.На днях в Москве состоялось выступление ансамбля"Альтус" в составе детского сводного "Хора Первых", где ониспели хит "Я русский" вместе с российским певцом. Это событие сталоновым рекордом для России. Автор песни SHAMAN поделился роликом в своем телеграм-канале и похвастался талантливыми ребятами из разных регионов России.Информационноеагентство сообщает, что группа"Альтус" из Сургута также участвовала в финале конкурса "БитваХоров", где она заслуженно получила диплом лауреата второй степени вкатегории "Эстрадный хор". Они выразили благодарность за ценный опыти признание, которое стимулирует их к достижению новых высот.SHAMAN (Ярослав Дронов – Прим. ред.) в свою очередь неоднократноговорил, что именно поддержка жены придает ему силы идти к славе. Так что егоавторитет, возможность делиться опытом и представлять молодое поколение, откоторого зависит будущее народа – ее заслуга тоже.Порталпишет, что скоро столица будет принимать гостей на фестивале "Легенды Ретро FM". Там выступят Gazebo,Маша Распутина, Владимир Пресняков, группы "Дюна" и "Plazma". Вездесущий SHAMAN появится на музыкальном мероприятии в качестве приглашенного гостя — споет хиты из репертуара и представит особенный материал в честь своей матери.