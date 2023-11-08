Во Владимире состоялось очередное совещание по организации и улучшению качества питания в городских школах.

Во Владимире состоялось очередное совещание по организации и улучшению качества питания в городских школах. Об этом сообщила мэрии.Мероприятием руководила замглавы местной администрации Елена Запруднова. Она отметила, что с тех пор, как городские власти занялись вопросом школьных обедов, жалоб со стороны родителей и учеников стало меньше. Компании-организаторы питания учли замечания и устранили большую часть недостатков в работе.Как рассказал глава областного представительства ООО «Комбинат социального питания» Дмитрий Панкратов, компания серьёзно улучшила школьное меню, а также изменила технологию приготовления и рецептуру некоторых блюд. Теперь температура еды перед раздачей постоянно контролируется. Также были проведены проверки качества пищи и содержания пищеблоков.