В отношении 56-летнего жителя Селивановского района возбуждено уголовное дело.

В отношении 56-летнего жителя Селивановского района возбуждено уголовное дело. Мужчину подозревают в краже топливной карты у директора муромской строительной фирмы. Об этом сообщила УМВД России по Владимирской области.Правоохранители выяснили, что подозреваемый работал трактористом. Руководство организации выдало ему топливную карту для заправки техники. Летом 2023 года мужчина уволился, но вверенное имущество не сдал, а стал использовать на АЗС для заправки собственной машины. Так продолжалось несколько месяцев, пока об этом не узнали в фирме и не заявили в полицию.В ведомстве отмечают, что на допросе бывший тракторист во всём признался. Сегодня он находится под подпиской о невыезде.