Супруга актера Кирилла Сафонова не собирается возвращаться на родину. При
этом Александра Савельева придумала новый способ заработать на россиянах.
Супруга актера Кирилла Сафонова не собирается возвращаться на родину. При
этом Александра Савельева придумала новый способ заработать на россиянах.
Певица активно ведет социальные сети.
Еще год назад она жила и работала на территории России, поэтому огромная часть
подписчиков – это бывшие соотечественники. Александра Савельева не собирается
возвращаться на родину, но не прочь заработать на гражданах страны.
Экс-солистка группы "Фабрика" решила
вести курсы. Вероятно, женщина собирается повторить успех известных коучей и
тренеров личностного роста. Информацию об этом Александра Савельева
опубликовала на своей странице в социальной сети.
"Записывала для вас медитацию и
упражнения от тревожных мыслей", — пояснила певица основное направление курса.
Отметим, что вернуться в Москву
артистку не заставили даже опасность, которая сейчас угрожает всем жителям
Израиля. Ранее женщина признавалась, вместе с сыном приходится прятаться в
бомбоубежище. В доме певицы есть специальная комната, в которой необходимо
пережидать воздушную тревогу. Страх приходится скрывать, чтобы не напугать
ребенка. Напомним, что сын рожден в браке с артистом кино и театра Кириллом
Сафоновым.
Отец малыша Леона не так давно сам стал героем новостей, чему способствовала его двойственная репутация. Александра Савельева выбрала в мужья едва ли не полиглота: он заявлял, что свободно может изъясняться на трех языках: русском, украинском и иврите.