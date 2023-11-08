Супруга актера Кирилла Сафонова не собирается возвращаться на родину. При этом Александра Савельева придумала новый способ заработать на россиянах.

Супруга актера Кирилла Сафонова не собирается возвращаться на родину. Приэтом Александра Савельева придумала новый способ заработать на россиянах.Певица активно ведет социальные сети.Еще год назад она жила и работала на территории России, поэтому огромная частьподписчиков – это бывшие соотечественники. Александра Савельева не собираетсявозвращаться на родину, но не прочь заработать на гражданах страны.Экс-солистка группы "Фабрика" решилавести курсы. Вероятно, женщина собирается повторить успех известных коучей итренеров личностного роста. Информацию об этом Александра Савельеваопубликовала на своей странице в социальной сети."Записывала для вас медитацию иупражнения от тревожных мыслей", — пояснила певица основное направление курса.Отметим, что вернуться в Москвуартистку не заставили даже опасность, которая сейчас угрожает всем жителямИзраиля. Ранее женщина признавалась, вместе с сыном приходится прятаться вбомбоубежище. В доме певицы есть специальная комната, в которой необходимопережидать воздушную тревогу. Страх приходится скрывать, чтобы не напугатьребенка. Напомним, что сын рожден в браке с артистом кино и театра КирилломСафоновым.Отец малыша Леона не так давно сам стал героем новостей, чему способствовала его двойственная репутация. Александра Савельева выбрала в мужья едва ли не полиглота: он заявлял, что свободно может изъясняться на трех языках: русском, украинском и иврите.