Вечером, 7 декабря, состоялся финал Гран-При по фигурному катанию. Лидирующие позиции снова достались ученицам Этери Туитберидзе.

Вечером, 7 декабря, состоялся финал Гран-При по фигурному катанию. Лидирующие позиции снова достались ученицам Этери Туитберидзе.Победительницей стала 16-летняя Алена Косторная, поставившая новый мировой рекорд за короткую программу – 85,45. "Я была мотивирована на то, чтобы побить рекорд по общему количеству баллов за два проката сегодня. Стараюсь кататься как можно лучше каждый раз выходя на лед", – призналась новая чемпионка в беседе с корреспондентом .Звезда спорта Алина Загитова на этот раз взяла серебро. Она получила за свою программу 79,60.Закрыла тройку лидеров Анна Щербакова, сделав три четверных прыжка. Девушке не хватило всего полутора баллов до второго места – 78,27.На четвертой позиции оказалась японская фигуристка Рика Кихира. Именно она обставила Загитову в декабре прошлого года в юниорском финале на льду Ванкувера.24 Ноя 2019 в 9:00 PSTПятой стала еще одна ученица легендарной Этери Тутберидзе – Александра Трусова. В ходе выполнения короткой программы она рискнула сделать тройной аксель. Спортсменка получила за это 71,45 балла.