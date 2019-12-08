Накануне в Сочи состоялись переговоры между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко с участием глав правительств двух стран. Итоги встречи неутешительны для Батьки: Москва больше не даст денег за за красивые, но пустые слова о братстве и партнерстве.

Накануне в Сочи состоялись переговоры между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко с участием глав правительств двух стран. Итоги встречи неутешительны для Батьки: Москва больше не даст денег за за красивые, но пустые слова о братстве и партнерстве.На президентские выборы в 2020 году Лукашенко пойдет в качестве "гаранта независимости" страны, ничего другого глава государства предложить не может. "Ленег Россия уже не даст, Запад даст, но только под настоящие реформы", – пишет телеграм-канал "Беларусь головного мозга".В отсутствие помощи извне Лукашенко перед выборами может поднять пенсии и зарплаты. Но это может привести к очередной девальвации и повторению финансового кризиса 2011 года, полагает телеграм-канал.Авторы уверены: на интеграцию Лукашенко не пойдет. В противном случае он может спровоцировать масштабные протесты и потерять власть. "Пока люди еще боятся выходить, но запрос общества огромен", – пишет "Беларусь головного мозга".Переговоры Путина и Лукашенко продолжались пять часов. Заявлений для прессы президенты не делали. За всех отдувался глава Минэкономразвития России Максим Орешкин.Чиновник был предельно лаконичен, рассказ о многочасовых переговорах у него занял минуты. Стороны "плодотворно поработали и достигли прогресса", оценил Орешкин встречу Путин и . Следующая встреча намечена на 20 декабря, сказал он.может быть отложена до мая 2020 года, отмечает телеграм-канал "Политджойстик". "Нужны внешние сигналы, а они могут придти только из Европы в части санкций и запуска СП-2. Только тогда у Белоруссии начнут спадать розовые очки, будет поменьше иллюзий о изоляции России", – отмечают авторы.