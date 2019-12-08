На шоссе между мексиканскими штатами Мичоаканом и Герреро перевернулась фура с прицепом-цистерной, в которой был газ.
На шоссе между мексиканскими штатами Мичоаканом и Герреро перевернулась фура с прицепом-цистерной, в которой был газ.
Мимо ДТП проезжал пассажирский автобус, который оказался в облаке аммиака. В результате пять человек погибли от интоксикации, четверо на месте и один в больнице. Среди жертв есть несовершеннолетние. 21 пассажир отправлены в больницы штата Мичоакан с отравлением, передает РИА Новости.
На несколько часов на месте ДТП было перекрыто движение транспорта. К спасательным работам были привлечены отряды министерства обороны и национальной гвардии.