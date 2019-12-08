На территории Износковского района Калужской области реализуется проект высокотехнологичного комплекса по обращению с отходами. Там будут сортировать, перерабатывать и складировать мусор. Весь цикл основан на самых современных технологиях, проект получил необходимые разрешения.

На территории Износковского района Калужской области реализуется проект высокотехнологичного комплекса по обращению с отходами. Там будут сортировать, перерабатывать и складировать мусор. Весь цикл основан на самых современных технологиях, проект получил необходимые разрешения.Пока построена лишь первая очередь предприятия. Напроизводстве будет перерабатываться металл, пластик, бумага, электронный лом истекло, извлеченные из бытового мусора. Отходы, не подвергаемые переработке,будут складировать на полигон объемом 6,5 миллиона тонн.Оснащено предприятие по последнему слову техники: здесь иавтоматизированная система мониторинга, следящая за экологическойбезопасностью, и система ГЛОНАСС, которая проконтролирует мусоровозы,въезжающие на территорию экотехнопарка. Комплекс получил все необходимыедокументы, включая лицензию на обращение с твердыми коммунальными отходами,пишет .Проект прошел огромное количество экспертиз, риски дляэкологии исключены, подчеркнул гендиректор компании-застройщика"Профземресурсы" Олег Панкратов. На предприятии смонтированы новейшиесистемы очистки водных стоков, которые попадают в зону размещениянеутилизируемых остатков, отметил он. Очистных сооружений такого класса вРоссии еще не применяли, подчеркнул Панкратов.Ввести комплекс в эксплуатацию планируется в началеследующего года. Сейчас на предприятие набирают дополнительный персонал. Внастоящее время там работают 150 человек, приоритетом при трудоустройствепользуются местные жители. Всего на первом этапе будет создано 500 рабочихмест. Зарплата для Калужской области очень достойная – от 40 тысяч рублей.Для работников предприятия созданы максимально комфортныеусловия. К их услугам комфортабельные автобусы, которые доставят их на работу иобратно. Работники бесплатно обеспечиваются трехразовым горячим питанием, а куслугам приезжих благоустроенное общежитие.На территории предприятия созданы все условия для здоровогообраза жизни: спортивная площадка с футбольным полем, несколькосанитарно-бытовых комплексов, два пищеблока. В случае чеговысококвалифицированные фельдшеры в медпункте круглосуточно готовы оказатьмедицинскую помощь.Пообщавшись с персоналом экотехнопарка, журналисты сделаливывод, что большинство работников проживают в соседних населенных пунктах."Платят хорошо, бытовые условия прекрасные, как в санатории", – отзываетсяо своей работе жительница села Барсуки Валентина Рузанова. С ней солидаренЕвгений Елизаров: условия по работе, питанию и жилью идеальные, доволенмужчина.В руководстве Калужской области указывают на важностьэкотехнопарка для региона. 25% ресурсов, которые отберет сортировочныйкомплекс, можно использовать в дальнейшем производстве товаров. "Как раз этиобъемы необходимы нашим калужским предприятиям по производству этих товаров.Сегодня мы закупаем отходы для утилизации в соседних регионах", – сказалзамминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской областиРуслан Маилов.В свою очередь глава Износковского района Владимир Леоновотмечает, что предложение о создании экотехнопарка поддержали все районныедепутаты. Есть рабочие места – есть жизнь в районе, поясняет чиновник. Он надеется,что с появлением нового предприятия уехавшая молодежь начнет возвращаться вродные края.Присутствие экотехнопарка уже отразилось на районеположительно. Прежде всего речь идет об экономической выгоде. "Оно платитналог на землю, больше ста человек наших здесь уже работает, и около девятисотчеловек будут работать с вводом всех мощностей", – пояснил Леонов.Подобные предприятия нужно создавать по всей глубинке,уверен чиновник. Появление высокотехнологичных комплексов тянет за собой новыедороги и другие объекты инфраструктуры. Да и мусорная проблема в районе решится– еще один очевидный плюс."Раньше сбрасывали мусор где попало, в основном в лесаи овраги, за грибами было не сходить. А мы здесь живем и должны беречь своюприроду", – вспоминает Леонов.Михали – ближайший населенный пункт к экотехнопарку. С егопоявлением в жизни поселения многое изменилось, рассказал его глава ВикторСеров. Дорог в районе не было, теперь все построили, провели отопление привелив порядок здание администрации.Жители довольны. Еще бы, ведь до появления экотехнопаркабюджет в Михалях был смехотворный – два миллиона рублей. Сейчас – в десять разбольше. На эти деньги местная администрация готовится реконструировать центрпоселения. В целом, новое предприятие стало настоящим источником жизни длякалужской глубинки.