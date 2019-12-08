На территории Износковского района Калужской области реализуется проект высокотехнологичного комплекса по обращению с отходами. Там будут сортировать, перерабатывать и складировать мусор. Весь цикл основан на самых современных технологиях, проект получил необходимые разрешения.
На территории Износковского района Калужской области реализуется проект высокотехнологичного комплекса по обращению с отходами. Там будут сортировать, перерабатывать и складировать мусор. Весь цикл основан на самых современных технологиях, проект получил необходимые разрешения.
Пока построена лишь первая очередь предприятия. На
производстве будет перерабатываться металл, пластик, бумага, электронный лом и
стекло, извлеченные из бытового мусора. Отходы, не подвергаемые переработке,
будут складировать на полигон объемом 6,5 миллиона тонн.
Оснащено предприятие по последнему слову техники: здесь и
автоматизированная система мониторинга, следящая за экологической
безопасностью, и система ГЛОНАСС, которая проконтролирует мусоровозы,
въезжающие на территорию экотехнопарка. Комплекс получил все необходимые
документы, включая лицензию на обращение с твердыми коммунальными отходами,
пишет .
Проект прошел огромное количество экспертиз, риски для
экологии исключены, подчеркнул гендиректор компании-застройщика
"Профземресурсы" Олег Панкратов. На предприятии смонтированы новейшие
системы очистки водных стоков, которые попадают в зону размещения
неутилизируемых остатков, отметил он. Очистных сооружений такого класса в
России еще не применяли, подчеркнул Панкратов.
Ввести комплекс в эксплуатацию планируется в начале
следующего года. Сейчас на предприятие набирают дополнительный персонал. В
настоящее время там работают 150 человек, приоритетом при трудоустройстве
пользуются местные жители. Всего на первом этапе будет создано 500 рабочих
мест. Зарплата для Калужской области очень достойная – от 40 тысяч рублей.
Для работников предприятия созданы максимально комфортные
условия. К их услугам комфортабельные автобусы, которые доставят их на работу и
обратно. Работники бесплатно обеспечиваются трехразовым горячим питанием, а к
услугам приезжих благоустроенное общежитие.
На территории предприятия созданы все условия для здорового
образа жизни: спортивная площадка с футбольным полем, несколько
санитарно-бытовых комплексов, два пищеблока. В случае чего
высококвалифицированные фельдшеры в медпункте круглосуточно готовы оказать
медицинскую помощь.
Пообщавшись с персоналом экотехнопарка, журналисты сделали
вывод, что большинство работников проживают в соседних населенных пунктах.
"Платят хорошо, бытовые условия прекрасные, как в санатории", – отзывается
о своей работе жительница села Барсуки Валентина Рузанова. С ней солидарен
Евгений Елизаров: условия по работе, питанию и жилью идеальные, доволен
мужчина.
В руководстве Калужской области указывают на важность
экотехнопарка для региона. 25% ресурсов, которые отберет сортировочный
комплекс, можно использовать в дальнейшем производстве товаров. "Как раз эти
объемы необходимы нашим калужским предприятиям по производству этих товаров.
Сегодня мы закупаем отходы для утилизации в соседних регионах", – сказал
замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области
Руслан Маилов.
В свою очередь глава Износковского района Владимир Леонов
отмечает, что предложение о создании экотехнопарка поддержали все районные
депутаты. Есть рабочие места – есть жизнь в районе, поясняет чиновник. Он надеется,
что с появлением нового предприятия уехавшая молодежь начнет возвращаться в
родные края.
Присутствие экотехнопарка уже отразилось на районе
положительно. Прежде всего речь идет об экономической выгоде. "Оно платит
налог на землю, больше ста человек наших здесь уже работает, и около девятисот
человек будут работать с вводом всех мощностей", – пояснил Леонов.
Подобные предприятия нужно создавать по всей глубинке,
уверен чиновник. Появление высокотехнологичных комплексов тянет за собой новые
дороги и другие объекты инфраструктуры. Да и мусорная проблема в районе решится
– еще один очевидный плюс.
"Раньше сбрасывали мусор где попало, в основном в леса
и овраги, за грибами было не сходить. А мы здесь живем и должны беречь свою
природу", – вспоминает Леонов.
Михали – ближайший населенный пункт к экотехнопарку. С его
появлением в жизни поселения многое изменилось, рассказал его глава Виктор
Серов. Дорог в районе не было, теперь все построили, провели отопление привели
в порядок здание администрации.
Жители довольны. Еще бы, ведь до появления экотехнопарка
бюджет в Михалях был смехотворный – два миллиона рублей. Сейчас – в десять раз
больше. На эти деньги местная администрация готовится реконструировать центр
поселения. В целом, новое предприятие стало настоящим источником жизни для
калужской глубинки.