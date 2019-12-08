Россиянка Алена Косторная стала главным триумфатором финала Гран-при по фигурному катанию, который проходил в итальянском Турине. 16-летняя российская фигуристка выиграла турнир за явным преимуществом, установив мировой рекорд по сумме баллов.

Россиянка Алена Косторная стала главным триумфатором финала Гран-при по фигурному катанию, который проходил в итальянском Турине. 16-летняя российская фигуристка выиграла турнир за явным преимуществом, установив мировой рекорд по сумме баллов.Косторная лидировала после короткой программы, где она также стала рекордсменкой. Ее выступление в произвольном прокате было оценено судьями в 162,14 балла. По сумме двух программ в активе россиянки небывалые до сегодняшнего дня 247,59 балла.Следом за Аленой на пьедестале почета расположились еще две российские спортсменки. Второе место заняла Анна Щербакова, набравшая 240,92 балла. Замкнула тройку лучших Александра Трусова. Ее результат – 233,18 балла.Алина Загитова завершила финал Гран-при на шестом месте. Она набрала 205,23 балла.