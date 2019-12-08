Далеко не каждый знает участницу Фабрики звезд Юлианну Караулову. За несколько лет на сцене ей так и не удалось получить мировую известность. Тем не менее, у нее есть шанс исправить ситуацию в будущем.

Далеко не каждый знает участницу "Фабрики звезд" Юлианну Караулову. За несколько лет на сцене ей так и не удалось получить мировую известность. Тем не менее, у нее есть шанс исправить ситуацию в будущем.По мнению знаменитой шаманки Елены Hristafarida, будущее исполнительницы сложится успешно и гармонично. Это связано с тем, что в раннем возрасте Юлианна выбрала правильный путь, избежав многолетних поисков себя и потери времени на ошибки и откаты.Эксперт утверждает, что Карауловой предстоит блистать на тусовках и купаться во внимании публики. При этом она имеет все шансы стать героиней скандальных хроник.Примечательно, но успех звезду ждет не только в вокальном направлении. Артистка продолжит работу на телевидении, а также получит предложения сняться в кино и сериалах.5 Дек 2019 в 4:21 PSTЮлианне удастся реализовать себя в замужестве и материнстве. Потому что по натуре своей она достаточно чувственная и нежная женщина.7 Дек 2019 в 10:24 PSTтакже высказалась относительно недавно Карауловой во время отпуска. Елена уверена, что таким путем Вселенная хочет удержать Юлианну от принятия поспешных решений и дать ей возможность на некоторое время замедлиться и найти гармонию в себе.