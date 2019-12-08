Пхеньян провёл крайне важное испытание на космодроме Сохэ. Как заявило северокорейское Центральное телеграфное агентство, нынешний тест поможет оказать существенное влияние на изменение стратегического положения КНДР.

Пхеньян провёл крайне важное испытание на космодроме Сохэ. Как заявило северокорейское Центральное телеграфное агентство, нынешний тест поможет оказать существенное влияние на изменение стратегического положения КНДР.Технические подробности при этом не приводятся. Любопытно, что накануне лидеры США и Южной Кореи провели первые за полгода телефонные переговоры, в которых обсудили пути по достижению мира на Корейском полуострове.Ранее Пхеньян уже не раз напоминал Вашингтону, что в конце года истекает срок, за который США должны представить КНДР новые предложения по урегулированию ситуации полуострове, передает телеканал "Россия 24".