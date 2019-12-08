Новая чемпионка финала Гран-при по фигурному катанию в женском одиночном разряде россиянка Алена Косторная прокомментировала итоги триумфально завершившегося для нее турнира в Турине.

Новая чемпионка финала Гран-при по фигурному катанию в женском одиночном разряде россиянка Алена Косторная прокомментировала итоги триумфально завершившегося для нее турнира в Турине. 16-летняя Косторная выиграла с мировым рекордом по сумме двух программ."Я очень рада, что у меня получилось все, что было запланировано, — признается фигуристка, слова которой приводит РИА Новости. – Нынешний сезон – самый неожиданный из всех. У меня получилось выучить тройной аксель – новый для меня элемент, и сразу же исполнить его на соревнованиях. Это было сюрпризом".Напомним, что помимо Косторной на пьедестале расположились еще две россиянки: Анна Щербакова и Александра Трусова. Впервые в истории финалов Гран-при весь пьедестал был российским.