Прошло уже много лет с того момента, как Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева разошлись. Все это время экс-возлюбленные старались поддерживать дружеские отношения.

Прошло уже много лет с того момента, как Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева разошлись. Все это время экс-возлюбленные старались поддерживать дружеские отношения.И вот, наконец, случилось долгожданное событие. Сергей и Лера воссоединились! Они снова появились вместе на сцене ежегодного фестиваля "Песня Года".Певец и ведущая появились там в качестве ведущих торжества. Поддерживая друг друга на протяжении шести часов, им удалось блестяще справиться со своей работой.К слову, это уже 13-й раз, когда Лазарев и Кудрявцева встречаются под Новый год на этой сцене. Почему-то именно их союз так импонирует организатором "Песни года".Фолловеры, тем временем, гадают, а не возобновила ли звездная пара романтические отношения. Ведь на всех видео они трутся рядом друг с другом, много смеются. Чувствуется, как им легко быть вместе.8 Дек 2019 в 2:51 PSTОтметим, впервые слухи о воссоединении знаменитостей появились после выхода в свет очередного выпуска программы Кудрявцевой "Секрет на миллион", где Лазарев явился в качестве гостя. Тогда Сергей публично предложил Лере сойтись. Та в ответ рассмеялась и заявила: "Ты – моя любовь! Прости, Макаров!".