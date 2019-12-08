Баскетбольный клуб Локомотив-Кубань объявил о назначении на пост главного тренера команды Евгения Пашутина. Краснодарцы подписал с 50-летним российским специалистом соглашение сроком до конца текущего сезона.

Баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" объявил о назначении на пост главного тренера команды Евгения Пашутина. Краснодарцы подписали с 50-летним российским специалистом соглашение сроком до конца текущего сезона.На посту наставника "железнодорожников" Пашутин сменил итальянца Луку Банки, который был отправлен в отставку еще в середине ноября, сообщает официальный сайт "Локомотива-Кубань". Исполняющим обязанности главного тренера временно был Богдан Крайович.Сам Пашутин уже работал в "Локо": с 2012 по 2014 год он вместе с красно-зелеными выиграл Еврокубок и был близок к выходу в плей-офф Евролиги. Предыдущим его местом работы был саратовский "Автодор".