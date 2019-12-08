Российский нападающий Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин стал главным творцом победы своего клуба в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против Детройт Ред Уингз. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу пингвинов.

Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин стал главным творцом победы своего клуба в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Детройт Ред Уингз". Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу "пингвинов".Малкин еще в первом периоде сделал две результативные передачи на своих партнеров, которые впоследствии забивали голы. Речь про Джейка Гюнцеля и Чада Руведела. В середине второго периода россиянин отличился и сам. А позже — на этот раз уже без участия хоккеиста из России, за "пингвинов" также забили Доминик Кагун и Джон Марино.В составе же "Красных крыльев" ворота соперника поражали Робби Фаббри, Филип Гронек и Дилан Ларкин."Питтсбург" выиграл третий матч подряд. "Детройт", в свою очередь, терпит одно поражение за другим. Неудачная серия "Ред Уингз" достигла 11 проигрышей кряду.В параллельных матчах Андрей Свечников забил один гол за "Каролину Харрикейнз" и та выиграла у "Миннесоты Уайлд" 6:2. Евгений Дадонов также отличился одной заброшенной шайбой и его "Флорида Пантерз" обыграла "Коламбус Блю Джекетс" 4:1, у которого единственный ответный гол – на счету россиянина Владислава Гаврикова. А гол Ивана Барбашева не спас его "Сент-Луис Блюз" от поражения в матче с "Торонто Мэйпл Лифз" (2:5).Отличались в этот день не только российские полевые игроки - в матче "Тампы-Бэй Лайтнинг" против "Сан-Хосе Шаркс" голкипер "молний" Андрей Василевский отразил 37 бросков из 38 нанесенных по его воротам и помог своему клубу нанести разгромное поражение "акулам" (7:1).