Аргентинский нападающий Барселоны Лионель Месси помог своему клуб добиться разгромной победы в матче 16 тура чемпионата Испании против Мальорки. Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу каталонцев, Месси забил три мяча, установив новый рекорд Ла Лиги.

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси помог своему клуб добиться разгромной победы в матче 16 тура чемпионата Испании против "Мальорки". Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу каталонцев, Месси забил три мяча, установив новый рекорд Ла Лиги.Хет-трик шестикратного обладателя "Золотого мяча" в ворота команды с Балеарских островов стал его 35-м в рамках испанского первенства. Теперь капитан "Барсы" является полноправным лидером по этому показателю, где он обошел португальца Криштиану Роналду – бывшего форварда "Реала". У того 34 хет-трика в Примере.Помимо Месси в составе "Барселоны" также забивали Луиз Суарес и Антуан Гризманн. В составе "Мальорки" дубль в активе Анте Будимира.Благодаря домашнему успеху футболисты из столицы Каталонии набрали 34 очка, вернув себе первую строчку таблицы. Столько же баллов и у "Реала", однако по дополнительным показателям впереди все-таки каталонцы. "Мальорка" же с 14 очками занимает 17 место.