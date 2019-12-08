Алла Пугачева стала гостьей программы Сегодня вечером. На съемочной площадке популярная исполнительница сделала неожиданное признание.
Алла Пугачева стала гостьей программы "Сегодня вечером". На съемочной площадке популярная исполнительница сделала неожиданное признание.
В эфире передачи знаменитость рассказала, что с детства мечтала стать актрисой. Однако слава певицы помешала ей попасть в кино. Известные режиссеры отказывались брать Аллу Пугачева на работу, так как опасались, что она будет притягивать к себе много внимания.
"Мои мечты разрушились из-за популярности. Режиссеры плохо представляли, что известная певица Пугачева поучаствует в ВОВ, например. Они мне часто говорили: "Все будут смотреть на тебя, а нашу работу режиссерскую обсуждать не будут", – заявила артистка.
Певица также поделилась воспоминаниями о съемках в картине "Женщина, которая поет", премьера которой состоялась в 1979 году. Алла Пугачева до сих пор благодарна режиссеру Александру Орлову за то, что тот пригласил ее сыграть главную роль в ленте, передает .
13 Ноя 2019 в 3:39 PST
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