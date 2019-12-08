Алла Пугачева стала гостьей программы Сегодня вечером. На съемочной площадке популярная исполнительница сделала неожиданное признание.

Алла Пугачева стала гостьей программы "Сегодня вечером". На съемочной площадке популярная исполнительница сделала неожиданное признание.В эфире передачи знаменитость рассказала, что с детства мечтала стать актрисой. Однако слава певицы помешала ей попасть в кино. Известные режиссеры отказывались брать Аллу Пугачева на работу, так как опасались, что она будет притягивать к себе много внимания."Мои мечты разрушились из-за популярности. Режиссеры плохо представляли, что известная певица Пугачева поучаствует в ВОВ, например. Они мне часто говорили: "Все будут смотреть на тебя, а нашу работу режиссерскую обсуждать не будут", – заявила артистка.Певица также поделилась воспоминаниями о съемках в картине "Женщина, которая поет", премьера которой состоялась в 1979 году. Алла Пугачева до сих пор благодарна режиссеру Александру Орлову за то, что тот пригласил ее сыграть главную роль в ленте, передает .13 Ноя 2019 в 3:39 PSTМатериал дополняется.