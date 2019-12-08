Съезд боливийского Движения к социализму выбрал руководителем президентской кампании 2020 года Эво Моралеса.

Съезд боливийского "Движения к социализму" выбрал руководителем президентской кампании 2020 года Эво Моралеса.Бывший президент, покинувший страну после протестов, поблагодарил за доверие через Твиттер. Он заявил, что социалисты выберут единого кандидата и вновь победят в первом туре.Новые выборы президента Боливии пройдут в марте. Моралесу в них участвовать запрещено, сообщает телеканал "Россия 24".До этого президентские выборы прошли 20 октября, и большинство (с небольшим перевесом) на них получил именно Моралес. Однако его главный соперник Карлос Меса заявил, что не признает победу оппонента. После трех недель протестов Моралес покинул свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот.