Международный валютный фонд (МВФ) достиг договоренности с Украиной о новой программе кредитования на 5,5 миллиарда долларов сроком на три года.

Международный валютный фонд достиг договоренности с Украиной о новой программе кредитования на 5,5 миллиарда долларов сроком на три года.По словам главы фонда Кристалины Георгиевой, в телефонных переговорах с президентом Владимиром Зеленским​​​ тот рассказал ей о реформах на Украине и обсудил условия новой программы сотрудничества."Программа имеет целью ускорить экономический рост, активно искоренять коррупцию и повысить благосостояние каждого украинца", — отметил Владимир Зеленский.Соглашение с валютным фондом еще нужно будет одобрить руководству фонда и совету управляющих, сообщает РИА Новости.В сентябре Международный валютный фонд отказал Киеву в выделении средств.Кредиторы ставят Украине непростые условия. Под их давлением правительству приходится идти на ряд болезненных и непопулярных экономических реформ: это, в частности, снятие моратория на куплю-продажу земли, который действует в стране уже 18 лет.Тем не менее накануне Верховная рада в первом чтении поддержала проект закона о создании рынка земли. Голосование состоялось, несмотря на оппозицию партий "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа — За жизнь".В недавнем интервью New York Times украинский бизнесмен Игорь Коломойский выступил с идеей, что вместо кредитов Международного валютного фонда Киев мог бы одолжить денег у России.