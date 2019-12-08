Пенсионерка вышла из автобуса и обнаружила, что из ее сумки пропал кошелек...

Участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по району Ново-Переделкино г. Москвы задержан 45-летний приезжий, подозреваемый в краже кошелька у пенсионерки.В территориальный отдел полиции с заявлением о краже обратилась 67-летняя женщина. Она рассказала, что после того как вышла из автобуса, обнаружила, что из ее сумки пропал кошелек, в котором находились денежные средства и банковская карта.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 45-летний приезжий.Установлено, что злоумышленник, воспользовался невнимательностью пенсионерки, и незаметно вытащил из сумки кошелек.По данному факту отделением дознания ОМВД России по району Ново-Переделкино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93