Актер Иван Булдаков умер в начале апреля этого года. Мужчина оставил завещание. по которому все его имущество отошло его второй жене Людмиле. Впрочем, первая супруга артиста не смирилась с таким положением дел.

Актер Иван Булдаков умер в начале апреля этого года. Мужчина оставил завещание. по которому все его имущество отошло его второй жене Людмиле. Впрочем, первая супруга артиста не смирилась с таким положением дел.Людмиле в собственность, после смерти актера, отошлидом в Подмосковье стоимостью пятьдесят миллионов рублей и автомобилямарки "Тойота". Кроме этого у Алексея Ивановича была двухкомнатнаяквартира в престижном районе столицы, но она была продана за полгода досмерти артиста.Любопытно, что в завещании была указана только одна фамилия, хотя у актера был сын. Юноша не получил ничего от имущества своего знаменитого отца. Его мать Зинаида считает, что сам Булдаков не стал бы обделять единственного отпрыска. По словам женщины, его надоумила составить такой документ его последняя супруга."Нотариус сказал, что Алексей Иванович двадцать один год назад составилдокумент, будучи в здравом уме. По-человечески юрист нас понимает, ноюридически сделать уже ничего невозможно. Здесь дело не в сумме всегоэтого богатства, а в поступке: ты исключил сына, которому дал имя ифамилию!", – передает слова Зинаиды издание "".Она подчеркнула, что изначально планировала разделить часть имущество между сыном, братом народного артиста Николаем и его детьми, однако ситуация повернулась не самым благоприятным образом. Конечно, сыну Булдакова уже 31 год, и молодой человек сам старается себя обеспечивать всем необходимым. Тем не менее, его маме все равно горько, что отец забыл единственного сына.10 Июл 2018 в 3:22 PDT"Мне казалось, я хорошо знала человека, от которого у меня ребенок. Делоне в размере оставленного имущества, а в поступке. Ради приличия оставилбы какую-то сумму. Для людей ты народный артист, умело менял маски, авот для сына кем остался? Почему сын должен ломиться в эту стену черезсуд?", – дополнила женщина.