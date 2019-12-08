Творчество многих звезд российского шоу-бизнеса часто вызывает немало споров. Так, под обстрел попала Ольга Серябкина, более известная как Molly. Певице сильно досталось от политика Виталия Милонова.

Творчество многих звезд российского шоу-бизнеса часто вызывает немало споров. Так, под обстрел попала Ольга Серябкина, более известная как Molly. Певице сильно досталось от политика Виталия Милонова.По мнению государственного деятеля, Ольга – способная девушка. Но он считает выходящими за рамки морали высказывания артистки об однополых отношениях."Я посчитал это лишним. Пусть живет хоть с паровозом ржавым. Зачем девчонкам, которые ума не набрались, слушать продукт этого ужасного толстого монстра Фадеева?", – недоумевает Милонов.Далее он назвал Максима Александровича хамом и конъюнктурщиком. Тем не менее, депутат отдал ему должное: "Он может из ничего сделать каких-то звезд".4 Дек 2019 в 9:53 PSTУважение у политика вызывают немногие. К их числу можно отнести Анастасию Волочкову, которая, по мнению члена комитета ГД, прославилась исключительно благодаря трудолюбию и упорству. И, конечно, Алла Пугачева. Примадонна для Виталия является божеством, которому дозволено буквально все.Отметим, в социуме Милонов зарекомендовал себя как ярый борец за нравственность и мораль. Он приверженец человеческой скромности и честной работы, но явный противник пошлости и вульгарности. Депутат всеми силами пытается убедить россиян перестать показывать обнаженные тела, ругаться матом и даже есть вредную пищу.