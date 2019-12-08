Поступают новые данные о лихаче, который на рассвете сел за руль пьяным и насмерть сбил на тротуаре в Москве троих человек. Кем он оказался и кого из себя строил за рулем?

Поступают новые данные о лихаче, который на рассвете сел за руль пьяным и насмерть сбил на тротуаре в Москве троих человек. Кем он оказался и кого из себя строил за рулем?Кадры с дорожных камер видеоконтроля. Последние секунды жизни трех человек. Они только вышли из метро и ждали зеленого сигнала светофора. Белая машина на полном ходу врезается в стену. Два человека погибают от сильнейшего удара на месте. Еще одного медики отвезут в больницу, но, к сожалению, не спасут. Водитель в этой лобовой аварии выживает чудом и отказывается от помощи врачей, его пассажир с травмами с переломом бедра — в больнице.Ничего нового — очередная страшная авария с гибелью людей, разве что опять это уже неприятное слово – "стритрейсер". Правда, в нашем случае — очень пьяный стритрейсер. Спасатели буквально выковыривали пьяных пассажиров из салона, вырезали крышу.Этот поворот и без того считается опасным, и машины здесь идут на достаточно высокой скорости, а Маzda Сергея Медведева наверняка шла с превышением. Дорога скользкая, машину вынесло и впечатало в эту стену. Как раз между машиной и этой бетонной стеной оказались люди.Уже удалось выяснить, что Сергей Михайлович не самый аккуратный водитель. Его машина часто фигурирует в базах ГИБДД, в основном за превышение. Маzda — 27 лет, но об этой машине 23-летний стритрейсер мечтал из-за крутого обвеса и мотора. Тюнингованная Маzda теперь — металлолом.Мы заглянули на страничку Сергея Медведева "ВКонтакте" и обнаружили, что он называет себя "спящим дьяволом", видимо, подразумевая, что когда-то дьявол спит, а когда-то просыпается. И вот именно сегодня дьявол Сергея Медведева проснулся.Медведев не скрывался с места ДТП и был доставлен сначала к врачам, а потом сразу в суд. Врачи подтвердили в крови 0,7 промилле. В суде он сразу признает вину и просит сначала прощения у родственников погибших, а потом и судью о домашнем аресте.Выяснилось, что у Сергея Медведева нет высшего образования, но в армии он уже отслужил, рос без отца. Лишних денег в семье не водилось, но машину Сергей очень хотел. Вот на личной страничке он еще очень счастливый: заряженная турбированная Маzda — сфотографировано с любовью — и любимая музыка.Именно эта музыка играла на полную громкость из покореженного от удара сабвуфера, когда Сергей Михайлов не вписался на высокой скорости в поворот и убил троих человек. Согласно уголовной статье за такое правонарушение, Сергею грозит до 15 лет лишения свободы.