Любимой миллионами актрисе театра и кино Алисе Фрейндлих 8 декабря исполняется 85 лет.

В это трудно поверить, но любимой миллионами актрисе театра и кино Алисе Фрейндлих 8 декабря исполняется 85 лет.Алиса Бруновна родилась в Ленинграде в 1934 году в семье актера немецкого происхождения Бруно Артуровича Фрейндлиха и его супруги Ксении Федоровны, увлеченной театром.Еще до начала войны родители девочки расстались. Отец с театром уехал в Ташкент, а мама и дочь остались в Ленинграде.Осенью 1941 года будущая актриса пошла в первый класс. Детство Фрейндлих пришлось на самые тяжелые годы – война, блокада, голод. Кроме того, не все относились с пониманием к девочке с немецкими корнями. Но от всех невзгод ее спасал драмкружок, где преподавала знаменитая советская актриса Мария Призван-Соколова, которая и заметила талант в ребенке.К окончанию школы у Алисы было четкое понимание, что будет она артисткой. В 1957 году она получила диплом Ленинградского театрального института имени А.Н. Островского.До 1961 годах Фрейндлих служила в труппе Ленинградского драматического театра имени В.Ф. Комиссаржевской. После 22 года она отдала Академическому театру имени Ленсовета, где играла почти во всех постановках. А с 1983 года Алиса Фрейндлих – актриса Большого драматического театра имени М. Горького (с 1992 года – имени Г.А. Товстоногова). Здесь сыграны легендарные роли – Глафира в спектакле "Волки и овцы" Александра Островского, Настя из "На дне" Максима Горького, Шарлотта из чеховского "Вишневого сада", шекспировская Макбет и много других ярких ролей.Театралы северной столицы называют Фрейндлих "первой леди петербургской сцены".В текущем репертуаре актриса занята в спектаклях "Дядюшкин сон" Федора Достоевского, "Лето одного года" Эрнеста Томпсона, "Война и мир" по Льву Толстому и других.И если ее театральные работы доступны не всем россиянам, то киноработы сделали Фрейндлих любимицей всей страны. Будучи студенткой, актриса в 1955 году дебютировала в кино, сыграв сразу в двух картинах — в фильме Фридриха Эрмлера "Неоконченная повесть" и драме Андрея Апсолона и Бориса Дмоховского "Таланты и поклонники".Сейчас сложно представить, но роль Алевтины в комедии "Зигзаг удачи" была написана специально для Алисы Фрейндлих, но беременность не дала осуществиться этому плану. В результате Алевтину блистательно исполнила невероятная Валентина Талызина, а у Алисы Бруновны родилась дочь Варвара.В кинобиографии актрисы много значительных и значимых ролей. По-настоящему звездной стала работа у Эльдара Рязанова в комедийной мелодраме "Служебный роман", где она сыграла крупного руководителя Людмилу Калугину.После этого была "Соломенная шляпка", "Д'Артаньян и три мушкетера", "Сталкер", "Жестокий романс", "Тайна снежной королевы", "Васильевский остров" имного других фильмов и телесериалов.Недавняя работа Фрейндлих в трагикомедии Владимира Котта "Карп отмороженный" заставила заговорить о таланте актрисы и молодого зрителя. Эта роль принесла "Золотого орла" за лучшую женскую роль второго плана.Алиса Фрейндлих – народная артистка СССР, обладатель нескольких государственных премий и наград, а также кино- и театральных премий.33Live.Ruру поздравляют актрису и желают ей творческого вдохновения, новых интересных ролей в театре и кино и крепкого здоровья!