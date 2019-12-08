Продюсер Константин Меладзе уже четыре года состоит в официальном браке с певицей Верой Брежневой. На протяжении всего этого времени супруги утверждали, что у них идиллия. Но недавно появились слухи о новом романе композитора.

Продюсер Константин Меладзе уже четыре года состоит в официальном браке с певицей Верой Брежневой. На протяжении всего этого времени супруги утверждали, что у них идиллия. Но недавно появились слухи о новом романе композитора.Речь идет о 31-летней участнице группы "ВИА Гра" Эрике Герцег. Тем не менее, артистка опровергает информацию о существовании любовных отношений с мужем Брежневой.По словам солистки, у нее есть любимый мужчина, с которым она счастлива – и это точно не Константин. К композитору она относится, скорее, как к отцу. Ведь она выступает под его началом."Я всю жизнь мечтала встретить свою любовь – умного, доброго, прекрасного мужчину. Это желание я загадала два года назад на Новый год, и оно тут же сбылось! Я очень люблю его и мы счастливы вместе, а эти слухи о романе с Меладзе отравляют нам жизнь. Я вынуждена все время оправдываться, что это сцена, что с продюсером у меня рабочие отношения", – поделилась Эрике.4 Сен 2019 в 5:01 PDTТем не менее, раскрывать личность своего избранника Герцег не торопится. Она придерживается мнения о том, что счастье любит тишину."Я не хочу никому показывать своего мужчину, я против этого. Это мое, пусть это останется дома!" – заявила певица.