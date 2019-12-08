Певец Валерий Сюткин высказался о дерзкой выходке одного из участника шоу Голос. По мнению артиста, исполнитель не ставил целью обидеть певицу.

Певец Валерий Сюткин высказался о дерзкой выходке одного из участника шоу "Голос". По мнению артиста, исполнитель не ставил целью обидеть певицу.Не так давно стало известно о том, что участник проекта "Голос" из команды Сергея Шнурова позволил себе возмутительную фривольность по отношению к Полине Гагариной. Во время выступления молодой человек швырнул ей на стол горсть семечек со словами: "Держи, малая, от души!".Во-первых, Полину возмутило само обращение к себе. Она хоть и отличается молодостью и красотой, но все же явно постарше зарвавшегося юнца. Во-вторых, рассыпать на столе наставника лакомство просто-напросто неприлично. Впрочем, конфликт сгладил Шнуров, убрав рассыпанные семечки.Валерий Сюткин решил прокомментировать увиденное. По его словам, вряд ли молодой человек и его наставник действительно имели цель оскорбить Полину. Вполне вероятно, что юноша настолько вошел в образ, что несколько не рассчитал возможности своего темперамента."По-моему, да, Полина оскорбилась. Но это все было сделано с самоиронией —это же телевизионное шоу. Она среагировала как актриса, потому что нелишена актерского дара", – передает слова Валерия издание .Сюткин уверен, что юный вокалист просто выполнял указания своего наставника. Он назвал парня "обаятельным уральским хулиганом". Певец уверен, что именно лидер группы "Ленинград" придумал такой неоднозначный трюк.