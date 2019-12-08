Певец Валерий Сюткин высказался о дерзкой выходке одного из участника шоу Голос. По мнению артиста, исполнитель не ставил целью обидеть певицу.
Певец Валерий Сюткин высказался о дерзкой выходке одного из участника шоу "Голос". По мнению артиста, исполнитель не ставил целью обидеть певицу.
Не так давно стало известно о том, что участник проекта "Голос" из команды Сергея Шнурова позволил себе возмутительную фривольность по отношению к Полине Гагариной. Во время выступления молодой человек швырнул ей на стол горсть семечек со словами: "Держи, малая, от души!".
Во-первых, Полину возмутило само обращение к себе. Она хоть и отличается молодостью и красотой, но все же явно постарше зарвавшегося юнца. Во-вторых, рассыпать на столе наставника лакомство просто-напросто неприлично. Впрочем, конфликт сгладил Шнуров, убрав рассыпанные семечки.
Валерий Сюткин решил прокомментировать увиденное. По его словам, вряд ли молодой человек и его наставник действительно имели цель оскорбить Полину. Вполне вероятно, что юноша настолько вошел в образ, что несколько не рассчитал возможности своего темперамента.
"По-моему, да, Полина оскорбилась. Но это все было сделано с самоиронией —
это же телевизионное шоу. Она среагировала как актриса, потому что не
лишена актерского дара", – передает слова Валерия издание .
Сюткин уверен, что юный вокалист просто выполнял указания своего наставника. Он назвал парня "обаятельным уральским хулиганом". Певец уверен, что именно лидер группы "Ленинград" придумал такой неоднозначный трюк.