Самой ожидаемой звездой телефестиваля Песня года-2019 стала София Ротару. В прошлом году она отказалась от участия в концерте из-за сложной политической обстановки на Украине. То ли обстановка улучшилась, то ли в России платят хорошо, но теперь главная эстрадная хуторянка не только приехала, но и исполнила две песни.

Самой ожидаемой звездой телефестиваля "Песня года-2019" стала София Ротару. В прошлом году она отказалась от участия в концерте "из-за сложной политической обстановки на Украине". То ли обстановка улучшилась, то ли в России платят хорошо, но теперь главная эстрадная "хуторянка" не только приехала, но и исполнила две песни.Задуманный еще в 1971 году фестиваль предполагал, что звучать на нем будут только премьеры. София Ротару участвует в "Песне года" с 1973 года и за это время представила здесь 92 композиции. В этот раз она пела свежие "Музыку моей любви" и "Вечные небеса". Правда, под фонограмму, но в данном случае это не так важно.Главное, что этот визит Софии Михайловны в Россию – второй за непродолжительное время. В сентябре по приглашению Игоря Крутого она выступала в Сочи на "Новой волне". Теперь же композитор уговорил ее спеть и в Москве.72-летняя Ротару была в хорошем настроении – позировала журналистам, обнималась с Филиппом Киркоровым, радовалась десяткам букетов, которые получала от благодарных зрителей. "У меня все отлично, ссамтлива новой встрече с публикой, по которой соскучилась", – призналась "хуторянка".Помолодела и похорошела – таково общее мнение зрителей о 72-летней народной артистке России, Украины и Молдавии. Безупречный макияж, прическа, платье – дай бог каждому так выглядеть в ее годы.А что до травли, которую устроили в нашей стране в последнее время, то она кажется, как минимум, постыдной. Наоборот, мы должны быть благодарны Ротару, что во время, когда все мосты между Россией и Украиной сожжены, она остается, кажется, последней связующей нитью двух братских народов. И мы должны ей за это поклониться.