× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/08-12-2019-poroshenko-zabrosali-yajcami-v-centre-kieva.html" target="_blank">Порошенко забросали яйцами в центре Киева</a> - Бывший президент Украины Петр Порошенко выступил с речью на акции оппозиции в центре столицы. Слушатели не оценили ораторский талант бизнесмена и закидали его яйцами.