Бывший президент Украины Петр Порошенко выступил с речью на акции оппозиции в центре столицы. Слушатели не оценили ораторский талант бизнесмена и закидали его яйцами.
<a href="https://33live.ru/novosti/08-12-2019-poroshenko-zabrosali-yajcami-v-centre-kieva.html" target="_blank">Порошенко забросали яйцами в центре Киева</a> - Бывший президент Украины Петр Порошенко выступил с речью на акции оппозиции в центре столицы. Слушатели не оценили ораторский талант бизнесмена и закидали его яйцами.
[url=https://33live.ru/novosti/08-12-2019-poroshenko-zabrosali-yajcami-v-centre-kieva.html]Порошенко забросали яйцами в центре Киева[/url] - Бывший президент Украины Петр Порошенко выступил с речью на акции оппозиции в центре столицы. Слушатели не оценили ораторский талант бизнесмена и закидали его яйцами.