Российский боксер первой тяжелой весовой категории Александр Поветкин может провести бой-реванш против американца Майкла Хантера. Об этом сообщил глава промоутерской компании Мир бокса Андрей Рябинский.

Российский боксер первой тяжелой весовой категории Александр Поветкин может провести бой-реванш против американца Майкла Хантера. Об этом сообщил глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский."Мы обсуждали с Сашей, что бой будет очень тяжелым, — приводит слова Рябинского Чемпионат.Com. – Стоит признать – последние раунды он провел на характере. Учитывая результат, мы хотим и допускаем проведение матч-реванша".Седьмого декабря "Русский витязь" провел поединок против Хантера в рамках вечера профессионального бокса. Боксеры провели на ринге все 12 раундов, а судьи по их итогам не смогли определить победителя. Как итог, была зафиксирована ничья.Этот бой проводился за право стать главным претендентом на титул чемпиона мира.