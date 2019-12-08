Российские фигуристы произвели фурор в финале Гран-при в Турине. Весь пьедестал в женском одиночном катании заняли ученицы Этери Тутберидзе. Лучший результат в короткой программе показала Алёна Косторная.

Российские фигуристы произвели фурор в финале Гран-при в Турине. Весь пьедестал в женском одиночном катании заняли ученицы Этери Тутберидзе. Лучший результат в короткой программе показала Алёна Косторная.Она выиграла турнир с явным преимуществом и установила мировой рекорд по сумме баллов. Серебро забрала Анна Щербакова, замкнула тройку лучших Александра Трусова.Олимпийская чемпионка Алина Загитова завершила финал Гран-при на шестом месте. Спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов возвращаются домой с бронзовой наградой.Еще две медали выиграли наши фигуристы в финале юниорского Гран-при по фигурному катанию. Так, в мужском одиночном катании Андрей Мозалёв взял серебро, а Даниил Самсонов — бронзу. Золото в этот раз досталось 15-летнему японскому фигуристу Нэйтану Чену, сообщает телеканал "Россия 24".