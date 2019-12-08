Российские и турецкие военные проинспектировали трассу между позициями вооруженных сил Турции и Сирии. Операция была проведена в рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного Москвой и Анкарой в октябре.

Российские и турецкие военные проинспектировали трассу между позициями вооруженных сил Турции и Сирии. Операция была проведена в рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного Москвой и Анкарой в октябре.В ходе поездки специалисты проконтролировали отвод войск от трассы М-4 и определили позиции турецких и сирийских постов контроля за данной автомагистралью.Также военные оценили ход разминирования элеваторов и запуск электроподстанции в районе палаточного лагеря беженцев Мабрук.В результате обе стороны остались удовлетворены реализацией договоренностей и выразили уверенность, что совместная работа приведет к стабилизации обстановки на севере Сирии, сообщает телеканал "Россия 24".