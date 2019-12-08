Сборная России по плаванию выиграла золотые медали чемпионата Европы, проходящего в шотландском Глазго. Российские пловцы первенствовали в смешанной эстафете 4 по 50 метров вольным стилем.

Сборная России по плаванию выиграла золотые медали чемпионата Европы, проходящего в шотландском Глазго. Российские пловцы первенствовали в смешанной эстафете 4 по 50 метров вольным стилем.Российскую команду представляли Владимир Морозов, Владислав Гринев, Арина Суркова и Мария Каменева. В решающем заплыве спортсмены из России преодолели дистанцию за 1 минуту 28,31 секунды.Следом за ними расположились пловцы из Великобритании, время которых составило 1 минута 28,64 секунды. Третье место – за представителями Франции (1.28,86).